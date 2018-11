POL-MA: Heidelberg-Bahnstadt: Betrunkener schleudert Warnbaken auf die Fahrbahn

Heidelberg-Bahnstadt (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag warf ein Betrunkener 33-Jähriger mehrere Warnbaken in der Max-Jarecki-Straße auf die Fahrbahn, weshalb einige Autofahrer Ausweichmanöver durchführen mussten und zu starken Bremsungen gezwungen wurden. Nach kurzer Fahndung konnte der Mann durch die Polizei aufgegriffen werden. Eine Atemalkoholbestimmung ergab einen Wert von 1,3 Promille. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Dennis Steidel

E-Mail: Dennis.Steidel@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell