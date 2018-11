POL-FR: Schopfheim: Feuerwehreinsatz in Schopfheim

Freiburg (ots) - Am heutigen Donnerstag gegen 10 Uhr kam es zu einem Feuerwehreinsatz am Eisweiher in Schopfheim. Nach derzeitiger Kenntnis kam es im Bereich einer Heizanlage zu einer Rauchentwicklung. Die Feuerwehr lüftete das Gebäude. Personen- oder Sachschaden ist nicht entstanden.

