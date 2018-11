POL-FR: Schopfheim: Versuchter Einbruch in Wiechs

Freiburg (ots) - In der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagmittag, wurde versucht in ein Wohnhaus in Schopfheim-Wiechs einzubrechen. Der Täter wollte hierzu ein Fenster aufhebeln, was ihm jedoch nicht gelang.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Schopfheim unter 07622/66698-0 entgegen.

