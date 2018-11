POL-FR: Bad Säckingen: Berauscht hinterm Steuer - drei Autofahrer gestoppt

Freiburg (ots) - Drei Autofahrer haben sich berauscht hinter das Steuer ihres Autos gesetzt und wurden dabei von der Polizei ertappt. In der Nacht zum Sonntag gegen 01:30 Uhr erwischte es in der Fricktalstraße einen 47 Jahre alten VW-Fahrer. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Eine beweissichere Überprüfung mit einem Alcomaten ergab 0,8 Promille. Da der Fahrer keinen deutschen Wohnsitz hatte, musste er an Ort und Stelle 525 Euro als Sicherheit hinterlegen. Am Sonntagabend gegen 21:20 Uhr wurde ein auf der B 34 fahrender Honda von einer Polizeistreife angehalten. Dessen 24 Jahre alte Fahrer wies drogentypische Auffälligkeiten auf, weshalb ein Drogentest durchgeführt wurde. Da dieser positiv auf den Einfluss durch THC war, erfolgte eine Blutentnahme. Nur eine gute halbe Stunde wurde ein weiteres auf der B 34 fahrendes Fahrzeug kontrolliert. Auch dieser Fahrer, ein 19-jähriger, stand unter Drogeneinfluss. Der Mann räumte ein, am Vorabend zwei Joints geraucht zu haben. Seine Angaben fanden in einen Drogentest Bestätigung. Nach der erfolgten Blutentnahme wurde die Weiterfahrt unterbunden. Auf alle Kontrollierten kommt neben einem Bußgeld ein einmonatiges Fahrverbot zu.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell