POL-FR: Küssaberg: BMW kommt von Straße ab, beschädigt Holzzaun und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - Vermutlich in der Nacht zum Sonntag hat ein bislang unbekannter BMW-Fahrer einen Zaun in Küssaberg-Kadelburg demoliert und war anschließend geflüchtet. Der Schaden am Zaun wurde am Sonntagmorgen entdeckt. Der unbekannte Fahrer befuhr wohl in der Nacht die Oberdorfstraße in Richtung Hauptstraße und kam in Höhe der dortigen Gaststätte nach rechts von der Fahrbahn ab. Neben der Straße prallte er gegen eine Steinmauer mit Holzzaun. Ohne sich um die Schadenswiedergutmachung zu kümmern, entfernte sich der Schädiger unerkannt. Wegen aufgefundenen Fahrzeugteilen am Unfallort dürfte es sich bei dem Fluchtfahrzeug um einen silbernen BMW gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-531, entgegen.

