POL-FR: Wutöschingen: Lkw fährt Verteilerkasten um und flüchtet - Zeugensuche!

Freiburg (ots) - Einen massiv beschädigten Verteilerkasten (siehe Bild) hat ein unbekannter Lkw-Fahrer in Wutöschingen-Degernau hinterlassen. Der entstandene Sachschaden dürfte bei mindestens 3000 Euro liegen. Die Unfallzeit lag zwischen Donnerstagmittag und Freitagmittag. Vermutlich beim Rangieren dürfte der Unbekannte gegen den Verteilerkasten gestoßen sein. Der Kasten stand in der "Hohle Gasse" an der Gabelung zur Schulstraße, Rathausplatz und zur Straße Kirchberg. Vorgefundene Reifenspuren lassen darauf schließen, dass der Schaden von einem Lkw verursacht wurde. Der Polizeiposten Wutöschingen (Kontakt 07746 9285-0) bittet um sachdienliche Hinweise.

