POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Motorrad beim Abbiegen übersehen - ein Schwerverletzter

Freiburg (ots) - Eine Autofahrerin hat am Sonntagnachmittag beim Abbiegen ein entgegenkommendes Motorrad übersehen und war mit diesem zusammengestoßen. Der 25 Jahre alte Motorradfahrer verletzte sich schwer. Gegen 15:30 Uhr beabsichtigte die 27 Jahre alte Frau mit ihrem VW Polo, von der B 34 nach links in die Waldtorstraße in Richtung Innenstadt einzufahren. Sie nahm die entgegenkommende Kawasaki nicht wahr und kollidierte mit dieser. Der verletzte Motorradfahrer wurde vom Rettungsdienst an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Auch die Frau kam vorsorglich dorthin. Verletzt wurde sie nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. An den beiden Fahrzeugen wurde ein Schaden von rund 6000 Euro verursacht.

