POL-FR: Emmendingen-Windenreute: Gestohlener Kleintransporter unfallbeschädigt aufgefunden

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN

Am vergangenen Freitag (09.11.2018), zwischen 11.00 Uhr und 13.00 Uhr, wurde ein in der Schulstraße in einem Hof unverschlossen geparkter weißer Renault Trafic durch unbekannten Täter entwendet. Dieser fuhr offenbar mit dem Kleintransporter zunächst in Richtung des Schlegelhofes, denn das Fahrzeug wurde letztlich unfallbeschädigt im Gewann Weiherberg aufgefunden. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, zu melden.

td / wr

Medienrückfragen bitte an:

Walter Roth

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882-1013

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell