POL-FR: Efringen-Kirchen: Einbruch in Mappach

Freiburg (ots) - Am Freitagabend wurde in ein Wohnhaus in Mappach eingebrochen. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt. Die Wohnung wurde durchsucht und es wurde nach bisheriger Kenntnis ein geringer Bargeldbetrag entwendet.

Das Polizeirevier Weil am Rhein nimmt unter 07621/9797-0 Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen entgegen.

