POL-FR: Utzenfeld: Körperverletzung bei Veranstaltung

Freiburg (ots) - Am Sonntag, gegen 01.30 Uhr, soll es bei einer Fastnachtsveranstaltung in Utzenfeld zu einer Körperverletzung gekommen sein. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung gegen eine Gruppe von bislang fünf Personen im Alter von 17 bis 30 Jahren. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurden zwei Personen leicht verletzt. In diesem Zusammenhang sucht der Polizeiposten Oberes Wiesental, Tel. 07673/8890-0, Zeugen des Vorfalles, der sich im Eingangsbereich der Festhalle ereignete.

