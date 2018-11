POL-FR: Schwörstadt: Einbruch in Geschäft in der Hauptstraße

Freiburg (ots) - Am Samstag, zwischen 02.30 und 10 Uhr, wurde in ein Geschäft in Schwörstadt eingebrochen. Hierbei wurde die Eingangstüre, des in der Hauptstraße liegenden Geschäftes, aufgehebelt und anschließend unter anderem Bargeld entwendet. Die genaue Höhe des Diebstahlsschadens ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

