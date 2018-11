POL-FR: Rheinfelden-Karsau: Drei Busse durch Graffiti beschädigt

Freiburg (ots) - Von Donnerstag auf Freitag wurden in Rheinfelden-Karsau drei Busse besprüht. Diese standen in der Großmattstraße geparkt. An allen drei Bussen wurden großflächig Schriftzüge angebracht. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Das Polizeirevier Rheinfelden bittet um Hinweise unter 07623/7404-0.

