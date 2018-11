POL-FR: Weil am Rhein: Motorroller vom Schlaichturm geworfen

Freiburg (ots) - Am Freitag, gegen 23.30 Uhr, wurden dem Polizeirevier Weil am Rhein durch mehrere Anwohner verdächtige "Knallgeräusche" aus dem Bereich Schlaichturm gemeldet. Die Polizeibeamten stellten daraufhin fest, dass unterhalb des Schlaichturmes ein völlig demolierter Motorroller lag. Dieser war offensichtlich vom Turm geworfen worden. Der Roller wurde sichergestellt. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr beseitigt. Da zudem die Pflastersteine beschädigt wurden, ermittelt das Polizeirevier Weil am Rhein wegen Sachbeschädigung.

kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621/176-101

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell