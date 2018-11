POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Geschäft in der Hauptstraße

Freiburg (ots) - Von Freitagabend bis Samstagmorgen wurde in ein Geschäft in der Haupstraße in Weil am Rhein eingebrochen. Die Täter drangen mit Gewalt durch die Eingangstüre ein und entwendete nach bisherigen Erkenntnissen Briefmarken in Höhe von mehreren tausend Euro.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621/9797-0.

