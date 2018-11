POL-FR: Hohentengen: Jugendlicher bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Freiburg (ots) - Schwere Verletzungen erlitt ein Jugendlicher bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend in Hohentengen. Der junge Mann war gegen 17:20 Uhr im Steigleweg mit seinem Leichtkraftrad verunglückt, als er links an einem abbiegenden Auto vorbeifuhr und dabei mit diesem zusammenstieß. Danach prallte er noch gegen einen Gartenzaun und eine Laterne. Der 16-jährige zog sich schwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Waldshut gebracht. Der 19 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen wurde ein Schaden von rund 1700 Euro verursacht.

