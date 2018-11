POL-FR: Lauchringen: Unfallflucht - geparkter Opel von Unbekannten beschädigt - Zeugensuche!

Freiburg (ots) - Einen schwarzen Opel Insignia hat ein Unbekannter am Freitagabend auf dem Parkplatz der Gemeindehalle (Alte Rathausstraße) in Oberlauchringen beschädigt und entfernte sich danach unerkannt von der Örtlichkeit. Vermutlich geschah der Unfall gegen 19:20 Uhr, da zu dieser Zeit ein Knall wahrgenommen worden war, dieser aber zunächst nicht zugeordnet werden konnte. Am nächsten Tag entdeckte dann der Besitzer des Opels einen frischen Unfallschaden an seinem Wagen. Die Schadenshöhe liegt bei mehreren hundert Euro. Der Unbekannte dürfte beim Rangieren gegen den geparkten Opel gestoßen sein. Möglicherweise handelt es sich beim dem gesuchten Fahrzeug um ein weißes. Da am Freitagabend auf dem Parkplatz reger Besucherverkehr herrschte, am Samstag fand dort der alljährliche Skibasar statt und am Freitagabend erfolgte die Annahme, hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Wer den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen zu melden (Kontakt 07751 8316-531).

