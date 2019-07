Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Tonnenweise Weizen auf der Holidaypark-Straße

Haßloch (ots)

Auf Grund eines geplatzen Reifens an einem Traktoranhänger, der die Verriegelung der Anhänger-Ladefläche löste, ergoß sich heute tonnenweise Weizen auf die L529 zwischen den Anschlussstellen Iggelheim und Rennbahnstraße. Für die Aufräum- und Reinigungsarbeiten musste die Fahrbahn in beide Richtungen zwischen 09:30 und 10:30 Uhr voll gesperrt werden. Dankenswerter Weise halfen zwei zufällig im Rückstau befindliche Landwirte beim Zusammenfegen der 5-6 Tonnen Korn. Für zusätzliche Verwirrung sorgte die - vom Weizen-Vorfall unabhängige - Umleitung, die derzeit auf Grund der Bauarbeiten an der Westrandstraße besteht. Wer dennoch nicht im Umleitungschaos verloren ging, kann sich möglicherweise bald an frisch gesähtem Weizen entlang der Straße erfreuen.

