Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Lambrecht und Neustadt/ Vollsperrung B39

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Freitag, 19.07.2019, gegen 17:45 Uhr, kam es auf der B 39, zwischen Lambrecht und Neustadt, zu einem Verkehrsunfall. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei fuhren direkt die Unfallstelle an. Eine 68 Jahre alte Frau aus Landstuhl, die aus Richtung Lambrecht in Richtung Neustadt/ Wstr. fuhr, kam plötzlich nach links auf die Gegenfahrbahn und fuhr mit der Front gegen einen entgegen kommenden Traktor. Durch den Anstoß wurde ein Vorderrad des Traktors abgerissen und auf einen weiteren PKW geschleudert, der ebenfalls Richtung Neustadt/ Wstr. fuhr. Durch den Unfall wurde die Fahrerin verletzt und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus. Eine Lebensgefahr besteht aber nicht. Alle anderen Unfallbeteiligten wurden nicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden, insg. ca. 35000 Euro. Die Fahrbahn musste zur Bergung, Unfallaufnahme und Reinigung, mehrere Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde, so weit im ersten Angriff möglich, umgeleitet. Die Sperrung besteht derzeit immer noch. Wenn sie aufgehoben ist, wird nachberichtet.

