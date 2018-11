FW-MG: Verkehrsunfall mit einem LKW

Mönchengladbach-BAB 61 Fahrtrichtung Koblenz im Autobahnkreuz Wanlo, 20.11.2018, 22:07 Uhr (ots) - Am späten Abend des 20.11.2018 ereignete sich auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Koblenz im Autobahnkreuz Wanlo ein Verkehrsunfall mit einem LKW.

Aus noch ungeklärter Ursache hat ein LKW mehrere Hundert Meter der Leitplanke zerstört und kippte letztendlich auf die Seite. Die Rettungskräfte führten an der Einsatzstelle sofort eine rettungsdienstliche Erstversorgung an dem Fahrer des LKW durch und transportierten ihn in ein Mönchengladbacher Krankenhaus. Die Autobahnpolizei sicherte die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab, hierzu musste eine Fahrspur gesperrt werden. Im Anschluss hat die Autobahnpolizei eine umfangreiche Unfallaufnahme durchgeführt.

Im Einsatz war das Lösch- und Hilfeleistungsfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt) und ein Rettungswagen der Feuerwehr Mönchengladbach.

Einsatzleiter: Brandinspektor Jonas Günther

Rückfragen bitte an:



Stadt Mönchengladbach

Fachbereich 37 - Feuerwehr

Führungs- und Lagezentrum

Stockholtweg 132

41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0

Fax: 02166/9989-2114

E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de

http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell