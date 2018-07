2 weitere Medieninhalte

Bonn (ots) - 06.07.2018, 14:31 Uhr Bonn, Rheinstrom Höhe Castell; Lengsdorf, Im Mühlenbach Bei weiterhin sommerlichen Temperaturen ist die Feuerwehr Bonn am Freitagnachmittag in kurzem Abstand zu zwei Einsätzen gerufen worden. Um 14:31 Uhr meldeten Anrufer eine Person, die im Rhein nördlich der Kennedybrücke schwamm. Die ersten Einsatzkräfte bestätigten eine Person im Rhein, die sich in Lebensgefahr brachte, indem sie sich weit vom Ufer entfernt nahe der Fahrrinne der Schiffe befand. Mit Hilfe eines Megafons wurde der Schwimmer aufgefordert sich an Land zu begeben, was er auch kurzerhand tat. Parallel wurde ein Mehrzweckboot entsandt, die Besatzung informierte die Person ebenfalls über die möglichen Gefahren im Rheinstrom. Feuerwehr und Rettungsdienst können an dieser Stelle wiederholt nur davon abraten im Rhein schwimmen zu gehen. Untiefen, Strudel und die starke Strömung können selbst geübte Schwimmer in Lebensgefahr bringen. Im Einsatz waren 23 Einsatzkräfte von den Feuer- und Rettungswachen 1,2 und 3. Um 14:52 Uhr, noch während des laufenden Einsatzes am Rhein, meldeten Anrufer einen ausgedehnten Flächenbrand in Lengsdorf. Hier gerieten nahe der Straße Im Mühlenbach rund 2000m² (Fläche/Feld) in Brand. Ein Großaufgebot von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr bekämpfte das Feuer in drei Einsatzabschnitten mit mehreren handgeführten Strahlrohren. Ein leichtverletzter Feuerwehrmann wurde durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt. Zur Versorgung der Einsatzkräfte mit ausreichend Getränken wurde frühzeitig eine Versorgungseinheit alarmiert. Vor Ort waren rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwachen 1,2 und 3, der Führungsdienst, der Rettungsdienst und die Löscheinheiten der Freiwilligen Feuerwehr aus Lengsdorf und Duisdorf im Einsatz. Zur Sicherung des Grundschutzes besetzten insgesamt 15 Einsatzkräfte der Löscheinheiten Buschdorf, Holzlar und Holtorf der Freiwilligen Feuerwehr die Feuerwache 1. Die Maßnahmen an der Einsatzstelle waren gegen 17:00 Uhr beendet.

