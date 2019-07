Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Erpolzheim - Motorradunfall

Erpolzheim (ots)

Am Freitagabend, 19.07.19 gegen 19:00 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Motorradfahrer die L526 von Erpolzheim nach Birkenheide, verlor nach dem Ortsausgang Erpolzheim in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahrer überfuhr hierbei ein Verkehrsschild, stürzte und kam neben der Straße zum Stillstand. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrbahn war ca. eine Stunde halbseitig gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3000 EUR geschätzt.

