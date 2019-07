Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schülerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Eine elfjährige Schülerin wurde am Mittwochmorgen, 10. Juli, bei einem Verkehrsunfall auf der Adenauerallee leicht verletzt. Gegen 7.45 Uhr überquerte die junge Hammerin in Höhe des Gymnasiums die Straße. Hierbei stieß sie mit dem Ford Focus einer 45-jährigen Frau aus Hamm zusammen. Die Verletzte musste sich in einem Hammer Krankenhaus ambulant behandeln lassen. (cg)

