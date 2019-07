POL-HAM: Öffentlichkeitsfahndung nach Geld-Dieb

Polizeipräsidium Hamm

Mit zwei Fahndungsfotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Hamm einen tatverdächtigen Geld-Dieb. Der Unbekannte steht im Verdacht, am 25. April 2019, kurz nach Mitternacht, in einer Spielhalle an der Wilhelmstraße Bargeld gestohlen zu haben. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Hamm nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu dem abgebildeten Mann geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 zu melden. (cg)

