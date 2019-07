Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Trickdiebstahl- Falscher Stadtwerkemitarbeiter

Hamm- Uentrop (ots)

Ein Trickdieb erbeutete am Montag, 8. Juli mehrere Schmuckstücke aus der Wohnung einer 88-Jährigen. Gegen 12.50 Uhr klingelte der Unbekannte an der Wohnungstür der Seniorin, in der Ostenallee und gab sich als Stadtwerkemitarbeiter aus. Er gab vor die Heizkörper zu kontrollieren und beauftragte die Bewohnerin damit im Badezimmer Wasser laufen zu lassen. Anschließend verließ er die Wohnung. Später stellte die 88-Jährige fest, dass Schmuck fehlte. Der Tatverdächtige ist zirka 1,80 Meter groß, 50 Jahre alt und hat eine korpulente Statur. Er trug einen Hut und eine Sportjacke. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

