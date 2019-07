Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch ins Freibad - Einbruch in Vereinsheim - Kupferkabeldiebstahl - Diebstahl von Ampel-Batterien - Unfälle

Blaufelden: Einbruch in Vereinsheim

In ein Vereinsheim im Max-Eyth-Weg wurde über das Wochenende eingebrochen. Mit einem Hebelwerkzeug wurde ein verschlossenes Holztor zum Getränkelager aufgebrochen und anschließend durchsucht. Entwendet wurde nichts. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Blaufelden unter der Rufnummer 07953 / 925010 entgegen.

Crailsheim: Unfall auf der K2501

Auf der Kreisstraße 2501 zwischen Crailsheim und Triensbach kam es am Montag um 10:15 Uhr zu einem Unfall zwischen einem PKW Kia eines 78-Jährigen und einem PKW BMW eines 60-Jährigen. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rot am See: Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall mit einem Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro kam es am Montag um 07:25 Uhr in der Crailsheimer Straße. Eine 50-jährige Citroen-Fahrerin musste anhalten. Die nachfolgende 27-jährige Ford-Lenkerin erkannte dies zu spät und fuhr auf.

Langenburg: Einbruch ins Freibad

Zwischen Sonntagabend, 21 Uhr und Montagmorgen, 06:45 Uhr drang ein bislang unbekannter Einbrecher auf das Gelände des Freibades in der Straße In der Strut ein und hebelte hier ein Fenster zur Wärmehalle auf. Anschließend verschaffte sich der Dieb Zugang in den Kiosk, indem er den vorhandenen Rollladen aus der Verankerung riss. Im weiteren Verlauf wurden noch zwei Türen zum Büroraum aufgebrochen. Im Büro wurden mehrere Schränke durchwühlt und Bargeld im Wert von etwa 162 Euro entwendet. Weiterhin wurden Metallkassetten mit diversen Eintrittskarten entwendet. Der angerichtete Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2700 Euro. Hinweise auf die Tat, verdächtige Personen oder den Verbleib der entwendeten Gegenstände nimmt der Polizeiposten Blaufelden unter der Rufnummer 07953 / 925010 entgegen.

Gerabronn: Diebstahl von Ampel-Batterien

Zwischen Freitag und Montag wurden aus einer Ampelanlage auf einer Baustelle in Elpershofen, direkt an der Einmündung zur K2542, zwei 12V-Batterien der Marke Varta, Typ LFD180 im Gesamtwert von etwa 300 Euro entwendet. Hierzu wurde der gesicherte Batteriekasten aufgebrochen. Hinweise erbittet der Polizeiposten Rot am See unter der Rufnummer 07955 / 454

Obersontheim: Kupferkabeldiebstahl

Von einer Baustelle im Gewerbegebiet am Kreisverkehr der L1060 wurde zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen insgesamt etwa 350 Meter Kupferkabel mit einem Gesamtgewicht von ca. 700 Kilogramm entwendet. Die Diebe wickelten das Kabel von einer Holzrolle ab. Der Sachschaden beträgt etwa 2500 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Kabels nimmt der Polizeiposten Bühlertann unter der Rufnummer 07973 / 5137 entgegen.

