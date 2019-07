Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rhodt - Spiegel abrasiert und weitergefahren

Rhodt (ots)

Gestern Mittag (16.07.2019), zwischen 14:15h - 15:10h, beschädigte vermutlich ein Fahrzeug einen in der Weinstraße 58 ordnungsgemäß geparkten PKW am Außenspiegel. Der bislang unbekannte Fahrer setzte unbekümmert seine Fahrt fort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Edenkoben unter Tel. 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Edenkoben

David Vogel



Telefon: 06323 955 140

www.polizei.rlp.de/pd.landau



