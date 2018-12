POL-RE: Bottrop: 48-Jähriger auf der Horster Straße niedergeschlagen

Recklinghausen (ots) - Samstag, gegen 17.30 Uhr, griff ein unbekannter Mann auf der Horster Straße, ich Höhe Hausnummer 282, einen 48-Jährigen Bottroper ohne ersichtlichen Grund von hinten an und schlug ihm mit einem Stock nieder. Dabei verletzte er ihn so, dass er zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Zu dem Täter ist leidglich bekannt, dass er eine schwarze Kapuzenjacke trug. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

