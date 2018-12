POL-RE: Waltrop: 41-Jähriger im Stadtpark überfallen

Recklinghausen (ots) - Samstag, gegen 21 Uhr, griff ein unbekannter Täter einen 41-jährigen Waltroper im Stadtpark an der Bahnhofstraße an. Der Täter schlug dem 41-Jährigen dabei so gegen den Kopf, dass dieser kurzfristig das Bewusstsein verlor. Diese Situation nutzte der Täter und stahl dem Waltroper Scheingeld aus der Geldbörse. Als der 41-Jährige wieder zu sich kam war der Täter weg. Er kann diesen aufgrund der Gesamtsituation nicht beschreiben. Vorsorglich wurde er zu stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Castrop-Rauxel unter Tel. 0800/2361 111.

