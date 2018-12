POL-RE: Dorsten: Einbrecher bei der Fahndung festgenommen

Recklinghausen (ots) - Sonntag, gegen 5.50 Uhr, schlug ein zunächst unbekannter Täter ein Glastürscheibe ein und drang dann in einen Imbiss auf dem Söltener Landweg ein. Alarm wurde dadurch ausgelöst. Der Täter griff über die Theke, um an die Registrierkasse zu gelangen und entnahm Bargeld. Ein Zeuge wurde durch den Alarm aufmerksam und benachrichtigte die Polizei. Bei der Fahndung konnte der Täter im Bereich der Memelstraße festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

