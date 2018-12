POL-RE: Herten: Radler bei Sturz schwer verletzt

Recklinghausen (ots) - Bei einem Sturz verletzte sich am Sonntag um 15.45 h ein 58-jähriger Mann aus Herne. Er war mit seinem Fahrrad auf einer Holzbrücke an der Albert-Einstein-Allee unterwegs und kam zu Fall. Die Verletzungen waren so schwer, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

