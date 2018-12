POL-RE: Dorsten: Fußgänger bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots) - Bei einem Unfall an der Hervester Straße wurde am Sonntag um 18.00 h ein 64-Jähriger aus Dorsten leicht verletzt. Ein 20-jähriger Dorstener wollte mit seinem Auto von der Hervester Straße nach links in die Straße "Zur Potmere" einbiegen und stieß dabei mit dem Fußgänger zusammen. Dieser wollte gerade die Straße queren. Dabei touchierte der Wagen den Fußgänger. Sachschaden entstand nicht.

