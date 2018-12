POL-RE: Tödlicher Verkehrsunfall in Bottrop-Welheim

Recklinghausen (ots) - Am Freitagabend kam es gegen 19:00 Uhr im Kreuzungsbereich Braukstraße/Prosperstraße in Bottrop-Welheim zu einem Verkehrsunfall. An der dortigen Kreuzung beabsichtigte ein 50-jähriger Fußgänger die Straße zu überqueren. Hierbei wurde er von einem 26-jährigen PKW-Fahrer übersehen und es kam zur Kollision. Dabei wurde der Fußgänger so schwer verletzt, so dass er an der Unfallstelle reanimiert werden musste. Später verstarb der 50-jährige im Krankenhaus. Der 26-jährige PKW-Fahrer wurde ebenfalls leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht. Zum genauen Unfallhergang kann zur Zeit nichts gesagt werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

