POL-RE: Waltrop: Rollerfahrerin bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots) - Eine 17-jährige Waltroperin kam am Sonntag um 18.10 h mit ihrem Motorroller an der Leveringhäuser Straße zu Fall und wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Sie wollte an der Kreuzung Berliner Straße abbiegen und kam beim Bremsen ins Rutschen. Die 17-Jährige konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Ihr Roller wurde leicht beschädigt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell