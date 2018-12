POL-RE: Recklinghausen: Unfall bei offener Autotür

Recklinghausen (ots) - Am Sonntagabend gegen 22.00 h kam es an der Dortmunder Straße zu einem Unfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von 10000 Euro entstanden ist. Ein 80-jähriger Oer-Erkenschwicker fuhr mit seinem Wagen die Dortmunder Straße entlang und stieß gegen die geöffnete Autotür eines geparkten Wagens am Straßenrand, in dem eine 53-jährige Frau aus Herne saß. Es entstand Sachschaden an den Autos.

