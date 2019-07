Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Fünf leicht verletzte Personen nach Auffahrunfall

Kreuztal, Landstraße L908 (ots)

Am Freitag, 19.07.2019 gegen 15:20 Uhr, befuhr ein 57-jähriger LKW-Fahrer die Landstraße L908 von Kreuztal her kommend in Richtung HTS-Anschlussstelle Kreuztal und fährt dort an einer Ampel verkehrsbedingt wartenden Fahrzeugen auf. Bei dem Unfall werden insgesamt vier Fahrzeuge beschädigt, der Unfallverursacher und vier Fahrzeuginsassen in den wartenden Fahrzeugen leicht verletzt. Da der LKW-Fahrer fehlende Bremswirkung bei seinem LKW als Unfallursache beschreibt, wird dieser sichergestellt. Den entstand Sachschaden beziffert die Polizei auf insgesamt 17.000 EUR.

