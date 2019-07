Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 15-Jähriger lässt sich selbst beim Autofahren filmen

Wittgenstein (ots)

Selbstdarstellung in Social Media tut selten gut

Der Schuss geht vermutlich nach hinten los: Voller Stolz präsentiert sich ein 15-Jähriger aus Wittgenstein. Von seinem Beifahrer lässt er sich mehrfach filmen, wie er einen Pkw im öffentlichen Straßenverkehr führt. Diese Videos wurden in Sozialen Medien veröffentlicht. Allerdings schaut auch die Polizei in diese Medien und so erwartet den jungen Mann ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

