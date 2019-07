Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Auto-Aufbruch scheitert

Borken (ots)

An einem geparkten Auto hat sich am Dienstag ein Unbekannter in Borken zu schaffen gemacht. Der Täter setzte den Hebel an der Tür eines Pkw an, der zwischen 10.30 Uhr und 12.50 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße Liegnitzer Platz gestanden hatte. Dadurch zersplitterte die Scheibe, die Tür blieb jedoch verschlossen. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts aus dem Fahrzeug - möglicherweise ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab, weil sie gestört wurden. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

