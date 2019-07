Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht

Heller Mercedes Sprinter gesucht

Bocholt (ots)

Am Montag befuhr ein 76 Jahre alter Autofahrer aus Bocholt die Werther Straße in Richtung Innenstadt. Er wollte nach links auf den Westring abbiegen und hatte dazu auch den Blinker gesetzt. Er wurde durch einen hellen Mercedes Sprinter links überholt, wobei es zum seitlichen Zusammenstoß kam. Der Sprinter-Fahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Innenstadt fort. Am Pkw des 76-Jährigen entstand ein Schaden in einer Höhe von ca. 2.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell