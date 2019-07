Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Gronau (ots)

Am Montagabend fuhr eine 22-jährige Autofahrerin aus Gronau gegen 20.20 Uhr vom Fahrbahnrand der Gildehauser Straße an und hatte dazu nach Zeugenangaben auch den Blinker gesetzt. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 21-Jährigen aus Enschede/NL, der die Gildehauser Straße aus Richtung Vereinsstraße kommend befahren hatte. Beide Unfallbeteiligte erlitten leichte Verletzungen und konnten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 12.000 Euro.

Anhand mehrerer Zeugenaussagen ergab sich der Verdacht, dass der 21-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Sein Pkw wurde zwecks weiterer Untersuchungen sichergestellt.

