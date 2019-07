Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Anholt - Autofahrer unter Drogeneinfluss

Isselburg-Anholt (ots)

Polizeibeamte kontrollierten in der Nacht zum Dienstag gegen Mitternacht auf der Niederstraße einen 40-jährigen Autofahrer. Dabei ergab sich der konkrete Verdacht, dass dieser unter Drogeneinfluss stand. Die Fahrt war für den 40-Jährigen an dieser Stelle beendet und in der Wache entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Die Beamten leiteten ein Bußgeldverfahren ein.

Für die Verkehrsordnungswidrigkeit (Fahren unter Drogeneinfluss) ist ein Bußgeld in einer Höhe von mindestens 500 Euro vorgesehen, zudem zwei Punkte in der "Verkehrssünderdatei" und ein einmonatiges Fahrverbot. Im Wiederholungsfall erhöht sich das Fahrverbot auf drei Monate und das Bußgeld im ersten Wiederholungsfall auf 1.000 Euro und anschließend auf 1.500 Euro. Auch die Kosten für den Arzt und das Drogengutachten muss der Betroffene bezahlen.

