Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Wildtier

Uslar (ots)

Uslar (OST). In der Nacht vom 21.06 zum 22.06. kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem Wildschwein. Der 51-Jährige Fahrzeugführer befuhr die L 548 aus Uslar kommend in Richtung Dassel. Dabei überquerte ein Wildschwein die Straße. Es kam zum Zusammenstoß, durch welchen das Wildschwein verendete. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro am Fahrzeug.

