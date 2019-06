Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auf angehaltenen Lkw aufgefahren

Einbeck (ots)

-Einbeck, tm-. Einbeck OT Naensen Am Samstag, 22. Juni 2019, befuhr ein 78jähriger Fahrer einer Mercedes C-Klasse die B3 aus Alfeld kommend in Richtung Einbeck. Er übersah in Naensen im Bereich einer Grundstückszufahrt einen Klein-Lkw aus Freden der nach links auf das Grundstück abbiegen wollte und fuhr mit seinem Mercedes auf den angehaltenen Lkw auf. An beiden Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von ca. 4000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell