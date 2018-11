Oldenburg (ots) - Bereits gestern, den 19.11.2018, kam es gegen 10.30 Uhr zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil eines 77-jährigen in Oldenburg.

Der Mann hatte sein Fahrzeug im Bereich des Pferdemarktes geparkt und war zu Fuß auf dem Weg in die Innenstadt.

An einer Ampel im Bereich des Pferdemarktes wurde der Senior von einem Mann angesprochen und gebeten, eine 2 Euro Münze zu wechseln. Als der 77-jährige diesem nachkam, griff der Täter selbstständig in das Kleingeldfach mit der Aussage, dass er sich bestimmte Münzen aussuchen wolle.

Hierbei kam es - wie erst später festgestellt wurde - zu dem Diebstahl von 2 x 50 Euro Scheinen. Der Täter konnte durch den Geschädigten nicht weiter beschrieben werden.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei ein gesundes Misstrauen an den Tag zu legen, wenn Unbekannte Sie ansprechen. Lassen Sie sich nicht ablenken oder bei der Suche im Portemonnaie von Fremden helfen. Lassen Sie die Unbekannten nicht zu nah an sich herankommen, achten Sie auf Abstand. Wichtig ist der gefahrenbewusste Umgang mit seinen Wertsachen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Jens Rodiek

Telefon: 0441/790-4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland



Rückfragen innerhalb der Bürodienstzeiten bitte an die Pressestelle.



https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell