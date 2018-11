POL-OL: ++Einbruch in Restautant++

Oldenburg (ots) - Am Sonntagmorgen, 18.11.2018, gegen 03:50 Uhr hebelt ein unbekannter Täter die Seiteneingangstür eines Restaurants an der Cloppenburger Straße auf. Bei der Suche nach Stehlbarem trifft der Täter im Obergeschoss auf den dort schlafenden Inhaber des Restaurants, welcher wach wird. Daraufhin flüchtet der Täter aus dem Gebäude und entfernt sich auf der Cloppenburger Straße in Richtung stadtauswärts. Aufgrund der Dunkelheit kann der männliche Täter nur vage beschrieben werden; hiernach ist er ca. 180cm groß und von kräftiger bis muskulöser Statur. Entwendet wurde nach derzeitigem Stand nichts. Die Fahndung nach dem Täter verläuft erfolglos.

