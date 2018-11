POL-OL: ++Einbruch++versuchter Einbruch++Trunkenheit im Verkehr++Verkehrsunfall++

Oldenburg (ots) - ++Einbruch++ Am Samstag kam es in den Nachmittagsstunden zu einem Einbruch in der Kreyenstraße. Dort gelangten die unbekannten Täter über einen Balkon in eine Wohnung und entwendeten dort Schmuck und Bargeld.

++versuchter Einbruch++ Zu einem versuchten Einbruch kam es am Samstagabend gegen 19.45 Uhr im PFL. Nachdem das Gebäude verschlossen und alarmgesichert wurde, löste ein unbekannter Mann, der sich vermutlich einschließen ließ, beim Verlassen der Bibliothek den Alarm aus. Die Person ist ca. 180 cm groß, schlank und trug ein schwarzes Oberteil mit Kapuze und einem Basecap darunter. Derzeit liegen keine Erkenntniss vor, dass etwas entwendet wurde. Zeugen werden gebeten sich unter 0441/790-4115 zu melden.

++Trunkenheit im Verkehr++ Im Verlaufe der Samstagnacht kam es zu drei Verkehrsdelikten in Verbindung mit Alkohol. Eine 23jährige führte ihren Pkw mit 1,24%, so dass ihr Führerschein seitens der Polizei beschlagnahmt wurde. Eine 26jährige Fahrradfahrerin wurde mit einem Wert von 1,68% kontrolliert. Sie leistete bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen Widerstand, so dass sie erst nach einigen beruhigenden Worten der aufnehmenden Beamten nach Hause verbracht werden konnte. Ein 20jähriger Fahrradfahrer querte mit 0,5% am Schloßwall an der Lichtsignalanlage die Straße, obwohl die Ampel für den bevorrechtigten Autofahrer bereits grün zeigte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Fahrradfahrer verletzt wurde und stationär im Krankenhaus aufgenommen werden musste.

++Verkehrsunfall++ Die Polizei sucht nach einer ca. 40 Jahre alten Fahrzeugführerin, die am Samstag gegen 10.40 Uhr in der Masurenstraße die Fahrertür ihrer vermutlich dunkelblauen Limousine öffnete und dadurch eine 16jährige Fahrradfahrerin zu Fall brachte. Beide Personen unterhielten sich anschließend vor Ort und verließen jeweils die Örtlichkeit, ohne die Personalien auszutauschen. Bei der Fahrradfahrerin traten im Anschluß starke Schmerzen auf, so dass eine nachträgliche Anzeigenaufnahme des Unfalls bei der Polizei erfolgte. Die Fahrzeugführerin und Zeugen werden gebeten sich unter 0441/790-4115 zu melden.

