POL-OL: ++Brand in der Turnhalle einer Grundschule++

Oldenburg (ots) - Am Samstagvormittag kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in der Turnhalle der Heiligengeisttorschule in Oldenburg. Die Ehnernstraße musste für den Zeitraum der ca. 2stündigen Löscharbeiten gesperrt werden. Eine Beeinträchtigung des Schulbetriebes am Montag ist nicht gegeben.

