POL-OL: +++ Vier Leichtverletzte nach Unfall auf der Alexanderstraße +++

Oldenburg (ots) - Bei einem Auffahrunfall auf der Alexanderstraße sind am Freitagvormittag um 10.15 Uhr vier Fahrzeuginsassen leicht verletzt worden.

Eine 68-jährige Frau fuhr mit ihrem Ford die Alexanderstraße in Richtung Stadtmitte. Zwischen den Einmündungen der Straße Am Alexanderhaus und der Schinkelstraße staute sich der Verkehr, was die 68-Jährige offenbar aufgrund der tiefstehenden Sonne zu spät erkannte. Sie fuhr auf den vor ihr fahrenden Nissan auf, welcher wiederum in Folge des Aufpralls auf einen VW Golf geschoben wurde. Die 68-Jährige, der 64-jährige Fahrer des Nissan sowie Fahrer und Beifahrerin (51 und 55 Jahre) des Golf wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die Alexanderstraße musste für die Versorgung der Verletzten, die Unfallaufnahme und schließlich die Bergung der Fahrzeuge für etwa eine Stunde halbseitig gesprerrt werden.

