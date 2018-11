POL-OL: ++Tageswohnungseinbruch in Wiefelstede++

Oldenburg (ots) - Am Samstag, den 17. November 2018 kam es in 26215 Wiefelstede zu einem Tageswohnungseinbruch an der Gristeder Straße. Bislang unbekannte Täter drangen im Zeitraum von 17 bis 21 Uhr in ein Wohnobjekt ein, welches unmittelbar an ein Restaurant angrenzt. Dazu wurden eine verschlossene Nebeneingangstür gewaltsam geöffnet, anschließend die Räumlichkeiten durchsucht und Bargeld entwendet. Hinweise von Zeugen nimmt das Polizeikommissariat in PK Bad Zwischenahn entgegen (1380647).

