POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 31-Jähriger und 46-Jähriger nach Verkehrskontrollen festgenommen

Stuttgart-Degerloch/-Feuerbach (ots) - Polizeibeamte der Verkehrspolizeidirektion haben am Mittwochnachmittag (14.11.2018) in der Heinestraße sowie in der Kruppstraße Verkehrskontrollen durchgeführt. In der Heinestraße kontrollierten die Beamten gegen 16.30 Uhr einen Ford Mondeo. Dabei wies sich der Beifahrer mit einer vermeintlichen bulgarischen Identitätskarte aus. Bei der genaueren Betrachtung des Ausweisdokumentes fiel auf, dass es sich offensichtlich um eine Fälschung handelte. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen offenbarte der 31-Jährige gegenüber den Beamten seinen echten Namen und gab an, albanischer Staatsangehöriger zu sein. Zudem steht er im Verdacht, als vermeintlicher EU-Bürger unerlaubt einer Erwerbstätigkeit nachgegangen zu sein. Gegen 15.00 Uhr kontrollierten Beamte der Verkehrspolizei in der Kruppstraße einen Pkw Toyota. Der 46-Jährige Beifahrer händigte den Beamten eine angebliche spanische Aufenthaltserlaubnis aus. Auch hier ergaben sich Verdachtsmomente, dass es sich bei dem vorgezeigten Dokument um eine Totalfälschung handeln könnte. Eine Anfrage bei den spanischen Behörden bestätigte den Verdacht. Des Weiteren stand der 42-jährige Fahrer des Fahrzeuges offenbar unter Drogeneinfluss. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges fanden die Beamten rund neun Gramm mutmaßliches Marihuana und beschlagnahmten es. Der albanische sowie der nigerianische Staatsangehörige wurden vorläufig festgenommen und werden im Laufe des Donnerstags (15.11.2018) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Toyota-Fahrer vorerst auf freien Fuß gesetzt. Sein Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel wurden beschlagnahmt.

