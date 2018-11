POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Erpressung - 20-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag (14.11.2018) einen 20 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, einen 16-Jährigen erpresst zu haben. Die eigentliche Tat soll bereits am vergangenen Samstag (10.11.18) stattgefunden haben. Gegen 04.00 Uhr soll der 20-Jährige einem ihm flüchtig bekannten 16-jährigen Jugendlichen unter Androhung von Schlägen dazu gezwungen haben, ihn von der Stuttgarter Innenstadt mit der S-Bahn nach Feuerbach zu begleiten. Während der Fahrt ließ sich der Mann offenbar die Jacke, die Schuhe, eine Bauchtasche sowie eine Goldkette des Jugendlichen aushändigen. Der Tatverdächtigte forderte im Anschluss 500 Euro, damit das Opfer seine Sachen wieder erhalten könne. Umfangreiche Ermittlungen führten auf die Spur des 20-Jährigen. Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen am gegen 12.45 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in Feuerbach. Ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart lag zu diesem Zeitpunkt bereits vor, welcher am Donnerstag (15.11.2018) durch einen Richter in Vollzug gesetzt wurde.

